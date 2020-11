COVID-19 : 73 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 14 en Beauce

Dans son bilan quotidien, la direction de la Santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches rapporte 73 nouveaux cas confirmés positifs à la COVID-19, dont 14 en Beauce. Deux décès supplémentaires portent à 79 le cumulatif de décès sur le territoire administratif.

La hausse en Beauce est de huit cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (374), de cinq dans celle de la Nouvelle-Beauce (296) et d'un seul cas en Robert-Cliche (200). Pour la MRC Les Etchemins, on ajoute deux cas positifs (75). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 3 807 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Parmi les signalements, un cas s'ajoute chez les membres du personnel au CHSLD de Beauceville (sept cas actifs chez les usagers et neuf cas actifs chez les travailleurs) et deux nouveaux cas au CHSLD Richard-Busque à Saint-Georges (neuf positifs chez les résidents et 18 chez les travailleurs + deux décès cumulatifs).

À l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre cinq cas actifs chez les usagers (+1), moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Toujours en Beauce, quatre rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (285), 10 en Nouvelle-Beauce (249) de même que 11 chez Robert-Cliche (139). Le total en Chaudière-Appalaches est de 3 110 guérisons.

Il y a aussi 33 personnes hospitalisées (-1), dont six aux soins intensifs (-2).

Des deux décès supplémentaires, l'un est survenu au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, l’autre à la résidence privée pour aînés L’Oasis à Thetford.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1573 1336

Appalaches : 622 529

Beauce-Sartigan : 374 285

Nouvelle-Beauce : 296 249

Bellechasse : 250 207

Lobtinière : 232 209

Robert-Cliche : 200 139

Montmagny : 114 45

Etchemins : 75 61

L'Islet : 71 50

TOTAL : 3 807 3 110 DÉCÈS: 79 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 029 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 109 918.

Elles font également état de 33 nouveaux décès, pour total qui s'élève à 6 350. De ces 33 décès, huit sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 sont survenus entre le 28 octobre et le 2 novembre, sept sont survenus avant le 28 octobre et deux sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 539. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de quatre et s'élève maintenant à 81.

Les prélèvements réalisés le 2 novembre s'élèvent à 20 299, pour un total de 3 189 737.