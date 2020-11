Santé mentale des travailleuses et des travailleurs : entretien avec la professeure Caroline Biron

Voir la galerie de photos

Le monde du travail s’est métamorphosé au cours des derniers mois avec le recours au télétravail et la distanciation physique mise en place pour s’adapter à la pandémie de la COVID-19. Malheureusement ces mesures nécessaires tendent à isoler les personnes de leurs collègues.

Caroline Biron est professeure titulaire et directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail à l'Université Laval. Accompagnée de ses collaborateurs, elle a mené une étude afin de déterminer à quel point les travailleurs et travailleuses ont été touchés par le confinement du printemps dernier.

Cette étude effectuée auprès de 1 259 personnes en emploi au Québec démontre que la détresse psychologique a atteint 55 % des travailleuses et 41 % des travailleurs.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Caroline Biron, afin d'en savoir plus sur cette étude et les solutions possibles à ces détresses.