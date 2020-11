Les 2 500 paniers de Noël de Moisson Beauce sont déjà prêts

Pour parer le coup de la 2e vague de la pandémie de la COVID-19, les administrateurs de Moisson Beauce ont tenu la journée de confection des paniers de Noël en août dernier, si bien que les 2 500 kits alimentaires sont fin prêts pour la distribution qui s'effectuera à compter du 30 novembre dans le réseau d’organismes communautaires accrédités.

C'est aussi 250 paniers de plus que l'an dernier, a expliqué en conférence de presse la toute nouvelle directrice générale de l'organisme, Marie Champagne, qui succède à Nicole Jacques qui prendra bientôt sa retraite.

Chaque panier a une valeur de 150 $. Avec la crise du coronavirus, qui a entraîné une baisse substantielle des denrées habituellement données par les épiceries du territoire, Moisson Beauce a dû s'imposer d'acheter des produits, pour les paniers de Noël et pour la distribution hebdomadaire, ce qui a été rendu possible par le soutien de nombreux donateurs.

À cet égard, les producteurs agricoles de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et ses affiliés, ont fourni une valeur totale de 15 375 $ en produits locaux frais de première qualité afin de bien garnir les paniers de Noël.

Six mois de pandémie COVID-19

Les dirigeants de la banque alimentaire ont profité de la conférence de presse pour faite le bilan des impacts de la crise du coronavirus sur leur organisation entre le 16 mars et le 16 septembre. Voici les faits saillants:

- 22% d’augmentation des kg livrés pour un total de 402 478 kg, représentant une valeur marchande de 2 514 730 $;

- 24% d’augmentation des épiceries d'urgence, représentant une hausse de 49% pour les hommes;

- 220 264 $ en achats de denrées, une augmentation de 243% par rapport à la même période l’an dernier;

- 22 771 $ en transports et achats de fournitures COVID-19 (désinfectants, masques, plexiglass, etc.);

- 48 161 $ en main d'oeuvre supplémentaire;

- 91 312 $ en réaménagement des installations pour s’adapter aux nouvelles mesures de sécurité.

Au plus fort de la crise, en avril dernier seulement, Moisson Beauce a distribué plus de 105 000 kg de nourriture soit plus de 100% d’augmentation par rapport à avril 2019 (49,987 kg).

En outre, Moisson Beauce a dû aussi adapter ses activités de financement: maison Moisson Beauce, Grande Collecte, organisation d’un souper-spectacle virtuel privé " Sous les Étoiles " mettant en vedette Gregory Charles qui a permis d'amasser la somme remarquable de 165 232 $.

Par ailleurs, Moisson Beauce a obtenu un soutien financier de 402 000 $ des Banques alimentaires du Canada lors de la première vague de la COVID-19 mais les 100M $ promis par le gouvernement fédéral ne se sont toujours pas concrétisés dans les coffres des organisations de soutien alimentaire.

PHOTO - De gauche à droite : Natacha Lagarde (2e vice-présidente, Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches), Sylvain Bourque (président des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud), Benoit Giraudo (président du CA, Moisson Beauce), Manon Carrier (responsable des relations externes) et Marie Champagne (directrice générale de Moisson Beauce).