COVID-19: 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches dont 23 en Beauce

Le nombre important de cas positifs à la COVID-19, enregistrée hier en Chaudière-Appalaches (94) est suivi aujourd'hui par un décompte moindre, selon le bilan quotidien de la direction de la santé publique régionale qui rapporte 57 nouvelles infections, dont 23 en Beauce.

La hausse est de sept cas dans la MRC de Beauce-Sartigan (425), de huit cas dans celle de la Nouvelle-Beauce (319) et de huit cas également en Robert-Cliche (258). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 4 312 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs est stable en Beauce-Sartigan (71), en hausse de huit en Nouvelle-Beauce (24) , en hausse de trois chez Robert-Cliche (81) et en baisse de deux dans Les Etchemins (6). Le total de cas actifs en Chaudière-Appalaches est actuellement de 663 (+15).

Le territoire enregistre aussi six décès supplémentaires. Ils sont survenus à Cap-Saint-Ignace (2) et à Lévis (4), ce qui amène le cumulatif des morts à 93.

Il y a aussi 22 personnes hospitalisées (-5), dont sept aux soins intensifs (-2).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 1 777 257

Appalaches : 690 77

Beauce-Sartigan : 425 71

Nouvelle-Beauce : 319 24

Bellechasse : 272 25

Lobtinière : 259 31

Robert-Cliche : 258 81

Montmagny : 147 68

L'Islet : 87 23

Etchemins : 78 6

TOTAL : 4 312 663 DÉCÈS: 93 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 365 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 119 894.

Elles font également état de 42 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 557. De ces 42 décès, neuf sont survenus dans les 24 dernières heures et 27 sont survenus entre le 5 et le 10 novembre, deux sont survenus avant le 5 novembre et quatre sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de deux, et s'élève maintenant à 86.

Les prélèvements réalisés le 10 novembre s'élèvent à 30 533, pour un total de 3 397 501.