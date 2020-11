Les 40 ans d'engagement d'Andrée Roy en petite enfance soulignés à l'Assemblée nationale du Québec

Voir la galerie de photos

Hier matin, lors des Déclarations des députés à l’Assemblée nationale du Québec, l'élu de Beauce-Nord, Luc Provençal, a présenté un hommage à Andrée Roy pour ses 40 années de service et son dévouement au CPE BC Au Jardin de Dominique.

« C'est beaucoup d'émotions. Je dois avouer que je me suis mise à pleurer de recevoir une telle reconnaissance », a indiqué Mme Roy lorsque jointe par EnBeauce.com pour obtenir sa réaction à cet hommage qu'elle a pu voir en direct sur la chaîne parlementaire en compagnie de ses collègues de travail.

Avant de devenir directrice adjointe au bureau coordonnateur de ce service de garde en milieu familial, la Beaucevilloise a tour à tour été éducatrice, puis conseillère pédagogique pour se retrouver ensuite dans ce poste administratif qu'elle occupe depuis plus de 15 ans.

Le CPE Au Jardin de Dominique compte deux installations à Beauceville et une autre à Saint-Frédéric. Elle offre 281 places et fonctionne grâce à un équipe de 46 responsables de service de garde (RSG).

« L'avantage après 40 ans de travail, c'est qu'on maîtrise bien notre matière ! », avoue candidement Andrée Roy qui n'entrevoit pas de prendre sa retraite avant quelques années encore. « Je me lève chaque matin et j'ai hâte de me rendre au travail. De nos jours, c'est de plus en plus rare les gens qui restent à la même place toute leur carrière », a-t-elle fait remarquer tout en soulignant le plaisir de côtoyer « une équipe merveilleuse. »

Nous reproduisons ici l'intégrale de la déclaration du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, livrée le 12 novembre à l’Assemblée nationale du Québec. Vous pouvez également visionner cette déclaration par le biais de la vidéo qui accompagne cet article.

« L’année 2020 marque un jalon important dans la carrière de madame Andrée Roy de Beauceville, qui compte maintenant 40 années de dévouement à la petite enfance dans ma région.

Le 8 octobre 1980, Mme Roy fait son entrée à titre d’éducatrice à la garderie « Au Jardin de Dominique », fondée 5 ans plus tôt, qui deviendra en 1997 un CPE.

Tout au long de son parcours professionnel, Andrée n’a cessé de parfaire sa formation devenant en 2001 conseillère pédagogique.

Elle a aussi largement contribué au dépôt du projet pour recevoir l’agrément, en 2006, de la garde en milieu familial pour la MRC Robert-Cliche. Mme Roy devient alors directrice adjointe au bureau coordonnateur, ou « BC » comme on le dit dans le milieu.

« Au Jardin de Dominique » a connu une importante expansion au fil des ans, un travail d’équipe certes, mais madame Roy a été et est toujours, au cœur de ce déploiement.

Femme de tête, femme de cœur, Andrée est et demeure, même après 40 ans, une passionnée de la petite enfance. »

Avec la collaboration de la journaliste Léa Arnaud.