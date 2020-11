Maintien des services de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches a annoncé qu'elle maintenait ses activités de répit/stimulation à domicile, de la Maison Gilles-Carle et tous les services conformément aux directives sanitaires gouvernementales, concernant les organismes communautaires se trouvant en zone rouge.

« Nous avons toujours le devoir, la responsabilité et le plaisir de fournir des services essentiels à la population de notre territoire. Nos bureaux demeurent ouverts et il nous fera un plaisir de répondre à vos besoins dans ce contexte particulier. » A souligné Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer. « Nous respectons toujours les consignes sanitaires de la santé publique et les recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). »

Il est possible de les contacter par téléphone pour poser des questions ou obtenir plus d'informations.