COVID-19: un premier décès au CHSLD de Beauceville

La COVID-19 a fait une première victime au CHSLD de Beauceville au cours de la fin de semaine, selon le bilan quotidien de la direction de la santé publique régionale, ce qui porte le nombre total de décès pour la Beauce à 14.

En Chaudière-Appalaches, 57 nouveaux cas positifs ont été signalés aujourd'hui. Le total dans la MRC de Beauce-Sartigan est de 472 cas, de 330 pour la Nouvelle-Beauce, de 296 en Robert-Cliche et de 85 pour la MRC des Etchemins. Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 4 601 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs est de 79 en Beauce-Sartigan, de 26 Nouvelle-Beauce, de 74 en Robert-Cliche et de 10 dans Les Etchemins. Le total de cas actifs en Chaudière-Appalaches est actuellement de 690.

Il y a aussi 30 personnes hospitalisées, dont six aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 1 857 259

Appalaches : 745 96

Beauce-Sartigan : 472 79

Nouvelle-Beauce : 330 26

Robert-Cliche : 296 74

Bellechasse : 282 18

Lobtinière : 278 37

Montmagny : 168 72

L'Islet : 88 19

Etchemins : 85 10

TOTAL : 4 601 690 DÉCÈS: 99 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 218 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 125 072.

Elles font également état de 25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 6 651. De ces 25 décès, six sont survenus dans les 24 dernières heures et 19 sont survenus entre le 9 et le 14 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de quatre par rapport à la veille, avec un cumul de 591. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux, et s'élève maintenant à 87.

Les prélèvements réalisés le 14 novembre s'élèvent à 23 217, pour un total de 3 508 724.