Comment bien profiter de sa terrasse à l’automne et au printemps?

Pendant l’été 2020, les Québécois ont passé du temps dans leur arrière-cours comme jamais! Comme les déplacements extérieurs doivent encore être réduits au strict minimum, profiter de sa terrasse le plus longtemps possible peut faire un immense bien sur le moral. Voici donc quelques conseils pour pouvoir continuer de passer du bon temps sur sa terrasse en cette fin d’automne et au printemps.

L’ajout d’une source de chaleur

Évidemment, qui dit le retour de l’automne dit également le retour du froid. Pour pouvoir profiter de sa terrasse même lors des soirées fraîches, il est donc recommandé de se procurer un chauffe patio. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une unité de chauffage. Sécuritaire, efficace et abordable, un chauffe patio fonctionne à l’électricité et peut être branché sur des prises de 120 à 240 volts. Il peut également être très utile lors des premières journées froides du printemps.

Une terrasse bien éclairée

En automne, la noirceur pointe le bout de son nez plus rapidement. Il est donc important de bien éclairer sa terrasse. Il existe plusieurs modèles de lumières qui peuvent bien s’agencer avec une terrasse comme une rangée de lumières blanches et des lanternes. Évidemment, ces petites lumières douces sont toujours d’actualité au printemps!

Une ambiance de feu de camp

Ce n’est pas seulement en été qu’il est possible de passer des soirées à chanter et se raconter des histoires terrifiantes autour d’un feu de camp. En se procurant un foyer extérieur tel qu’un foyer au gaz naturel, il est possible de prolonger les dégustations de guimauves grillées à l’automne. Il faut cependant ne pas oublier de jeter un coup d’œil aux règles municipales et aux normes de sécurité entourant cette acquisition. Attention, un foyer extérieur ne signifie pas qu’il ne faut plus porter des vêtements chauds.

Une terrasse à l’abri

En automne, l’installation d’une enceinte comme une tente autour des meubles de la terrasse peut également être une bonne façon d’en profiter plus longtemps. Au printemps, on peut troquer la tente pour des parasols afin de ne pas trop s’exposer au soleil.

Une décoration personnalisée

D'un point de vue psychologique, il est important que la terrasse possède une décoration invitante qui fera en sorte que ses occupants voudront y passer tout leur temps libre. Par exemple, les accessoires choisis peuvent correspondre à une thématique.

Bref, pour bien profiter de sa terrasse à l’automne, il faut s’armer d’un chauffe patio, de petites lumières et d’un feu de foyer, de préférence au gaz naturel, pour se réchauffer le corps et l’esprit. Au printemps, il ne faut pas oublier d’installer des parasols pour rester à l’ombre lors des journées plus chaudes.