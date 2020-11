Justin Roy réalise son « rêve d'enfant » : construire un poulailler

Voir la galerie de photos

En février dernier Justin, 15 ans s'est malheureusement vu diagnostiquer un cancer. Grâce à Make-A-Wish® / Rêves d’enfantsMD Canada, il a pu concevoir et construire lui-même son poulailler sur la ferme laitière familiale située à Saint-Georges-de-Beauce. EnBeauce.com l'a rencontré pour en parler.

Tout a commencé lorsque Justin se préparait à partir en voyage humanitaire avec son école. C’est à la suite d'un vaccin que sa maman remarqua une bosse à son cou. Après plusieurs examens, le diagnostic du cancer est tombé.

Justin commença alors ses traitements de chimio et radiothérapie. Une période bien difficile pour ce sportif qui ne pouvait plus s’entraîner et jouer au basketball.

Ce passionné de l’aviculture chérissait un rêve depuis quelque temps, construire son propre poulailler, mais n’avait pas les ressources pour l’ampleur du projet.

Lorsqu’il a su qu’il était admissible pour réaliser son rêve avec la Fondation Make-A-Wish®/ Rêves d’enfantsMD, il n’a pas hésité avant de proposer son projet.

Son rêve a été rendu possible grâce au soutien financier que Groupe BMR offre annuellement à la fondation. Le partenaire a également permis à la fondation de bonifier le rêve de Justin en lui offrant de l’équipement et une carte-cadeau qui lui permettra de se procurer des poules et de la moulée au printemps prochain.

« Le rêve de Justin est unique. De savoir que la fondation pouvait lui accorder est merveilleux » a exprimé Michelle Sylvestre, VP régionale Québec pour Make-A-Wish/Rêves d’enfants Canada.

Justin, aujourd’hui en rémission, planifie de bonifier son projet le printemps prochain, mais il est déjà bien occupé avec ses nouvelles locataires et ses cours.

Le bouche-à-oreille a rapidement fait son chemin dans la communauté et plusieurs ont demandé à Justin d’héberger leurs poules pendant l’hiver. Ce jeune éleveur se promet de redistribuer les œufs à son entourage.

« Mon poulailler est de loin le plus gros projet de ma vie. Je crois qu'il sera une grande fierté sur le long terme. Un rêve, c'est quelque chose d'inoubliable qui nous suit pour le reste de nos jours. » A exprimé Justin.

À propos de Make-A-Wish®/Rêves d’enfantsMD Canada

Make-A-Wish® réalise, au niveau international, des rêves qui changent la vie d’enfants atteints d’une maladie grave.

La mission de l’organisme est d’exaucer le rêve de chaque enfant admissible, puisqu’il fait partie intégrante du traitement de l’enfant. La recherche démontre en effet que les enfants dont le rêve a été réalisé sont beaucoup plus susceptibles d’avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave.

Établi à Phoenix, en Arizona, Make-A-Wish est le plus important organisme exauçant des rêves au monde, œuvrant auprès d’enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays.

Depuis 1983, les deux fondations aujourd'hui fusionnées, ont réalisé plus de 34000 rêves au pays dont 1600 l'année dernière seulement.

