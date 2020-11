Havre l'Éclaircie toujours disponible pour les femmes vivants un contexte de violence conjugale

En ces temps de pandémie, Havre l’Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, souhaite réitérer à la population que l’organisme est toujours présent pour soutenir les femmes qui en ont besoin et les accueillir.

Étant consciente des dangers du confinement pour les femmes et les enfants vivant un contexte de violence conjugale, Havre l’Éclaircie a mis en place des mesures sanitaires pour poursuivre ses services. Les services demeurent donc accessibles en tout temps.

En effet les intervenantes sont disponibles, que ce soit par téléphone, courriel, Facebook, en personne ou sur rendez-vous.

Les demandes d’aide en matière de violence conjugale ont changé depuis ce printemps. Les professionnelles de la maison d'aide constatent une diminution des demandes d’hébergement de la part des femmes et une augmentation des demandes de la part de proches de victimes qui vivent beaucoup d’impuissance.

« Communiquer avec nous est plus difficile en ce moment, car les femmes se retrouvent seules à la maison avec leur conjoint, que ce soit dû au télétravail ou en raison de la mise sur pause de leur emploi. Cela fait en sorte que le conjoint peut davantage contrôler ce que la femme fait et la surveiller. En plus, les femmes se retrouvent isolées de leurs ami-e-s, famille, collègues, ce qui diminue le réseau pouvant être supportant », a expliqué Sandra Poulin, adjointe à l’intervention au Havre l’Éclaircie.

La pandémie a amplifié la gravité de la violence conjugale. « C’est difficile de fuir une situation de violence, encore plus maintenant. La détresse est présente plus que jamais. La situation est très préoccupante », a-t-elle poursuivi.

Si vous êtes une femme victime de violence conjugale ou un proche qui s’inquiète, n’hésitez pas à communiquer avec le Havre l’Éclaircie, 24h/24h, 7j/7j, en composant le 418 227-1025 ou le 1 800 709-1025.

Havre l’Éclaircie a pour mission d’accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire, les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants afin qu’elles identifient leurs besoins et y trouvent réponse.

Par le biais de ses activités, Havre l’Éclaircie se veut aussi un agent de changement social.