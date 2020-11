La Guignolée des médias réinventée!

Dans le contexte actuel, la 20e édition de La Guignolée des médias, au profit de la banque alimentaire Moisson Beauce, se déroulera du 23 novembre au 24 décembre prochain de manière virtuelle.

Une telle opération d’entraide est plus nécessaire que jamais parce que les derniers mois ont été éprouvants pour bien des gens et des familles d’ici,

La traditionnelle collecte de rue étant reportée à 2021, Moisson Beauce met de l’avant une toute nouvelle initiative, en collaboration avec Desjardins, et qui, espèrent les organisateurs, pourra en partie combler les pertes potentielles de dons.

Avec le programme de financement Du cœur en double offert sur la plateforme participative La Ruche, Desjardins doublera les contributions jusqu’à concurrence de 1 M$ pour la province, dont près de 500 000 $ pour La Guignolée des médias. Les fonds recueillis seront distribués aux organismes locaux des quatre coins du Québec.

Desjardins doublera les contributions jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour les dons remis à Moisson Beauce via la plateforme : http://laruchequebec.com/laguignoleedesmedias-chaudiere-appalaches. Des reçus fiscaux seront émis pour les dons de 20 $ et plus.

Le 3 décembre, une journée de solidarité!

Toujours pour compenser l’absence temporaire de la collecte de rue, un effort soutenu sera déployé par les médias le jeudi 3 décembre. Ils mettront l’insécurité alimentaire à l’avant-plan durant toute cette journée de solidarité. Ainsi, ils informeront et sensibiliseront le grand public à la problématique de la faim, en plus de les encourager à la générosité.

Encore cette année, tous les médias de la région embarquent dans l'aventure: Arsenal Média O101,5, Beauce Média, Cable Axion, EnBeauce.com, L’Éclaireur-Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches et Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7).

Une fois de plus cette année, la banque alimentaire régionale pourra compter sur la collaboration des Amis de la Guignolée : les pharmacies Jean Coutu de Saint-Georges (Place Centre-ville, Boulevard Dionne et 90e Rue) et Maxi Saint-Georges.

« C’est l’effort collectif qui nous permettra de traverser cette période plus sombre. Merci à tous les médias participants qui contribueront grandement au rayonnement de cette campagne ainsi qu’aux Amis de la guignolée et à tous ceux qui participeront en contribuant à cette Guignolée des médias! », précise Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Pendant cette période et jusqu’à Noël, plusieurs commerces et entreprises de la région récolteront des denrées non périssables et produits d’hygiène et de soins corporels pour venir en aide aux personnes fragilisées. Voici la liste de ces lieux de collecte:

Académie Adventiste Sartigan

Aubert-Gallion (Ressources matérielles de la CSBE)

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque Royale

BGP Honda

Blanchette, Vachon & Associés

Boa-Franc

Boccam

Boutique Clément

Cégep Beauce-Appalaches

Centre Hi-Fi Larivière

Centre Hospitalier Saint-Georges

Coif-Mod

Desjardins Caisse du Sud de la Chaudière

Duvaltex

EnBeauce.com

Ébénisterie Beaubois

École Aquarelle

École des Deux-Rives

École Dionne

École Lacroix

École Les Petits Castors

École Les Sittelles

École Mgr Beaudoin

École Mg-Fortier

École Pozer

École Roy et Saint-Louis (La Guadeloupe)

Équipement Demers

Garaga

Garage Grenier Mécanique

Garage Hyundai

Groupe Canam

Groupe Couture - Concessionnaire multimarques

Groupe Pomerleau

L'Éclaireur-Progrès*

Les Industries Bernard (Saint-Victor)

Manac inc.

Matiss

Maxi Saint-Georges

Métro Laval Veilleux & Fils

N'Ware Technologies

Polyvalente Saint-Georges

Pralinière Notre-Dame des Pins

Pralinière Saint-Georges

Radio Beauce

Raymond Chabot Grant Thornton

Réadaptation Beauce-Appalaches

Rocky Mountain

Saint-Georges Nissan

Siège social du CSSBE

Sittelle Mazda Automobiles

St-Georges Ford

Super C

Tigre Géant

Turbo Images

UPA (Fédération de la Beauce)

Ville de Saint-Georges

Walmart

*Notez qu’une collecte spéciale est organisée par L’Éclaireur Progrès la journée du 3 décembre prochain. Entre 7h et 10h am, ils amasseront les dons en denrées et en argent dans le stationnement de leur cours (1480, boul. Dionne, Saint-Georges).