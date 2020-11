COVID-19: 40 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches

Selon le bilan quotidien de la santé publique régionale, 40 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été signalés en Chaudière-Appalache, ce qui porte le cumulatif de personnes infectées depuis le début de la pandémie à 4 965.

Le total dans la MRC de Beauce-Sartigan est maintenant de 550 cas, de 357 pour la Nouvelle-Beauce, de 329 en Robert-Cliche et de 97 pour la MRC des Etchemins.

Le nombre de cas actifs est de 89 en Beauce-Sartigan, de 34 en Nouvelle-Beauce, de 38 chez Robert-Cliche et de 11 cas dans Les Etchemins. Le total de cas actifs en Chaudière-Appalaches est actuellement de 479.

Il y a aussi 28 personnes hospitalisées, dont huit aux soins intensifs.

Samedi, cinq décès supplémentaires ont été recensés: une personne décédée résidait à la RPA Les Marronniers de Lévis, deux personnes résidaient au CHSLD Marc-André-Jacques d’East Broughton, une personne résidait à la RPA Mgr Bourget de Lévis et une personne provient de l’Hôpital de Montmagny. Le total en Chaudière-Appalaches est de 119 morts.

Dans les établissements de la région, le portrait est le suivant:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre 10 cas actifs chez les usagers et six cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que deux décès cumulatifs.

CHSLD Marc-André-Jacques à East Broughton

Trois nouveaux cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 1 964 158

Appalaches : 787 67

Beauce-Sartigan : 550 89

Nouvelle-Beauce : 357 34

Robert-Cliche : 329 38

Lobtinière : 309 36

Bellechasse : 293 12

Montmagny : 187 30

Etchemins : 97 11

L'Islet : 92 4

TOTAL : 4 965 479 DÉCÈS: 119 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 164 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 133 206.

Elles font également état de 13 nouveaux décès, pour un total de 6 842. De ces 13 décès, trois sont survenus dans les 24 dernières heures et 10 sont survenus entre le 16 et le 21 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de huit par rapport à la veille, avec un cumul de 634. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de cinq, et s'élève maintenant à 98.

Les prélèvements réalisés le 21 novembre s'élèvent à 20 017, pour un total de 3 706 400.