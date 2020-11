Une nouvelle vidéo pour Parrainage Jeunesse

Pour promouvoir sa mission d’accompagnement auprès des jeunes en Beauce-Etchemins, l’organisme Parrainage Jeunesse a lancé sa toute nouvelle vidéo le 25 novembre.

L’organisme a confié cette mission à l’artiste visuel, Julio Trépanier de VK Création.

Cette vidéo rappelant l’importance du mentorat offert par l’organisme auprès des jeunes de 3 à 17 ans, a été réalisée avec une technique peu commune, soit l’animation image par image. Cette technique de réalisation consiste à enregistrer une suite d'images fixes en déplaçant légèrement, entre chaque prise de vue, les objets qui composent les scènes.

Quant à la narration de la vidéo, elle est signée par un artiste bien connu du public, l’auteur, compositeur et interprète, Marco Calliari.

Parrainage Jeunesse s’est tourné naturellement vers celui qui agit comme porte-parole du Regroupement québécois de parrainage civique (RQPC) depuis cinq ans.

« Nous sommes fiers du résultat final de la vidéo surtout que Marco Calliari, qui représente bien notre regroupement provincial, a accepté de nous faire cette faveur. De plus, l’ajout d’une voix masculine à la vidéo a pour but notamment d’attirer de nouveaux bénévoles particulièrement des hommes pour nos services de mentorat », a souligné Jean-François Fecteau, directeur par intérim.

Depuis 1983, l’organisme offre via le mentorat, un accompagnement aux jeunes pour favoriser leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel.

Parrainage Jeunesse participe cette année encore à l’initiative Mardi je donne qui se tiendra demain, le 1er décembre.

Ce mouvement mondial est dédié à la générosité, et qui est mené par des particuliers, des organismes de bienfaisance, des entreprises et des collectivités des quatre coins du Canada et du monde entier. Tout comme le Vendredi fou lance la saison du magasinage des Fêtes, Mardi je donne marque le coup d’envoi de la saison du partage.

«Si les gens sont dans l’impossibilité de donner de leur temps à des enfants bénéficiaires de nos services, nous invitons la population à soutenir nos programmes de mentorat, notre projet Ange Gardien ou notre Service d’entraide Mamie-Soleil», a ajouté M. Fecteau.