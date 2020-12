Havre l'Éclaircie reçoit des téléphones pour les femmes victimes de violence conjugale

Alors que la deuxième vague de la pandémie de COVID19 est bien présente, Rogers Communications a annoncé qu’elle fournira des centaines de téléphones et de forfaits Voix et données gratuits aux maisons d’hébergement du Québec, comme Havre l'Éclaircie, pour que les femmes victimes de violence conjugale et de mauvais traitements puissent profiter de services de connexion.

Un récent rapport montre que, depuis le début de la pandémie, la gravité de la violence que subissent les femmes cherchant un refuge a augmenté. Le besoin est donc urgent de soutenir les femmes et les enfants qui doivent actuellement vivre avec un proche violent.

« Pour les femmes et les enfants du Québec qui fuient les mauvais traitements, les téléphones et la connectivité servent de bouées de sauvetage numériques qui leur permettent d’accéder aux ressources d’urgence en toute sécurité », a déclaré Edith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec. « Nous sommes fiers d’aider à offrir ces services de connexion essentiels aux femmes et aux enfants dont la maison n’est plus un endroit sûr pour qu’ils puissent accéder aux ressources dont ils ont tant besoin. »

Dans la foulée d’une autre annonce faite le printemps dernier en collaboration avec les maisons d’hébergement pour femmes, dont Havre l’Éclaircie, Rogers fournit gratuitement des centaines de téléphones additionnels et des forfaits Voix et données de six mois à ces établissements partout dans la province.

L’entreprise prolonge tous les services offerts aux maisons d’hébergement jusqu’à la fin de juin 2021 pour combler les besoins de connectivité, étant donné que ces femmes vivent un isolement accru pendant la deuxième vague de la pandémie, alors que les restrictions sont renforcées partout au Québec.

« Nous tenons à remercier l’équipe de Rogers de permettre aux femmes utilisant nos services de briser l’isolement et de se sentir davantage en sécurité grâce à leur soutien », a souligné Sandra Poulin, adjointe à l’intervention de la maison d’hébergement Havre l’Éclaircie. « Plus isolées que jamais en raison de la pandémie, ces femmes se retrouvent coupées de leur réseau, elles sont davantage vulnérables. L’accès à un téléphone leur permet donc de demander de l’aide plus facilement, en plus de leur offrir une sécurité et un contact plus facile avec leurs proches. Nous sommes très reconnaissantes envers Rogers pour leur soutien pendant cette période où nos besoins sont immenses. »

Si vous êtes une femme victime de violence conjugale ou un proche qui s’inquiète, n’hésitez pas à communiquer avec le Havre l’Éclaircie, 24h/24h, 7j/7j, en composant le 418 227-1025 ou le 1 800 709-1025

À propos de Havre l’Éclaircie

Havre l’Éclaircie a pour mission d’accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire, les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants afin qu’elles identifient leurs besoins et y trouvent réponse. Par le biais de ses activités, Havre l’Éclaircie se veut aussi u agent de changement social.