COVID-19 : la situation se détériore en Beauce et dans Les Etchemins

Avec les données enregistrées hier, la situation du coronavirus ne va pas en s'améliorant en Beauce alors que la région compte aujourd'hui 39 des 86 nouvelles infections à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, selon le bilan de la santé publique régionale.

Ainsi, la MRC Beauce-Sartigan, qui comprend Saint-Georges, compte presque autant de cas actifs, soit 145, une hausse de 13 par rapport à hier, que la Ville de Lévis qui enregistre une baisse de deux dans le domaine pour se situer à 147. Le cumulatif pour Beauce-Sartigan de personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie est de 717, une augmentation de 20 cas.

La Nouvelle-Beauce présente 66 cas actifs (+10) et 12 cas positifs supplémentaires (435); en Robert-Cliche, ces mêmes données sont de 53 (+2) et 7 (390). La MRC des Etchemins n'est pas non plus épargnée avec 13 cas positifs de plus (140) et 10 cas actifs supplémentaires pour porter le total à 39.

Il y a aussi 31 personnes hospitalisées (+1), dont sept aux soins intensifs (+1).

On compte deux décès supplémentaires qui portent à 138 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait au CHSLD Marc-André-Jacques à East Broughton et une personne décédée résidait au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 109 147

Appalaches : 812 25

Beauce-Sartigan : 717 145

Nouvelle-Beauce : 435 66

Robert-Cliche : 390 53

Lobtinière : 358 42

Bellechasse : 341 37

Montmagny : 217 29

Etchemins : 140 39

L'Islet : 96 4

TOTAL : 5 615 587 DÉCÈS: 138 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 470 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 146 532.

Elles font également état de 30 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 155. De ces 30 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 12 sont survenus entre le 26 novembre et le 1er décembre et six sont survenus avant le 26 novembre.

Le nombre d'hospitalisations a diminué de trois par rapport à la veille, avec un cumul de 737. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est demeuré le même, soit 99.

Les prélèvements réalisés le 1er décembre s'élèvent à 34 136, pour un total de 3 979 208.