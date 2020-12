Vous travaillez dans le monde de la santé et en avez assez du stress des longues journées, où la routine est le même jour après jour ? Vous avez envie de sentir que vous faites vraiment une différence dans la vie de vos patients ? L’aventure et les défis ne vous font pas peur ? Peut-être pourriez-vous être intéressé à savoir quelles sont les opportunités d’emplois en santé disponibles dans le Grand Nord. Des agences de placement se spécialisent dans les offres d'emplois d’infirmiers(es) dans le Grand Nord.

Pourquoi travailler en santé dans le Grand Nord ?

Parce que les communautés autochtones des régions éloignées et du Grand Nord n’ont souvent pas accès à des soins de santé de qualité et à proximité, elles dépendent des professionnels du Sud de la province qui acceptent d’aller offrir leurs services dans ces régions.

Il y a aussi plusieurs avantages à travailler dans le Grand Nord pour les professionnels de la santé, dont la grande liberté que cela procure, la chance d’apprendre à connaître et de créer des liens avec les gens de ces communautés, tout en leur offrant l’opportunité d’améliorer leurs conditions de vie.

Quelles sont les opportunités d'emplois en santé disponible dans le Grand Nord ?

De nombreux emplois du domaine de la santé sont disponibles, que ce soit en région éloignée ou dans le Grand Nord. Parmi ceux-ci, nous retrouvons ces postes :

- Infirmière en rôle élargi, dans les dispensaires;

- Infirmière auxiliaire en CHSLD ou en dispensaire;

- Préposé aux bénéficiaires en centre hospitalier ou en CHSLD;

- Travailleurs sociaux;

- Diététistes et nutritionnistes.

De plus, il y a aussi une forte demande pour, entre autres, des orthophonistes, des inhalothérapeutes, des thérapeutes en réadaptation physique, et des neuropsychologues.

Quel est le profil recherché pour travailler dans le Grand Nord ?

Les régions éloignées et le Grand Nord ont grandement besoin des services offerts par les professionnels de la santé. Cependant, ceux-ci doivent avoir un profil particulier. Bien sûr, ils devraient être qualifiés et diplômés, mais aussi ne pas avoir peur de l’aventure, avoir de l’initiative, être capable d’une grande empathie et ouverture d’esprit, et être habilités à travailler de manière autonome.

Comment vous qualifier pour travailler en santé dans le Grand Nord ?

Les infirmières qui souhaitent travailler dans le Grand Nord, doivent avoir 2 ans d’expérience en soins critiques, être bilingues ainsi que faire preuve de curiosité et d’empathie.

Les autres professionnels de la santé qui souhaitent offrir leurs services dans les régions éloignées doivent avoir 1 année d’expérience à leur actif dans le réseau de la santé.

Comment aller travailler en santé dans le Grand Nord ?

La meilleure façon de postuler sur un poste en santé dans le Grand Nord, est de passer par une agence de placement spécialisée dans ce type de mandat. Ces agences offrent régulièrement des formations, dont celle nécessaire pour travailler en tant qu’infirmière en rôle élargi. Un des avantages de postuler auprès de ces agences est l’accompagnement que vous recevrez du début du processus, et jusqu’à la fin de votre mandat.