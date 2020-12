Une coiffeuse de Sainte-Marie offre des coupes pour enfants au profit du Berceau

Trycia Turgeon est coiffeuse styliste à Sainte-Marie et organise une collecte de fonds à son salon la fin de semaine du 19 et 20 décembre au profit de l'organisme Le Berceau.

Installée en Beauce depuis 10 ans et mère de huit enfants, Trycia a décidé, en cette période des Fêtes assez particulière, de donner aux prochains en organisant deux journées portes ouvertes à son salon de coiffure.

« C'est une cause qui me tient à coeur, car cet organisme m'a beaucoup aidé par le passé. Et puis je pense à l'esprit de Noël et je trouve que c'est bon de donner aux suivants » a confié la coiffeuse.

Les enfants, filles et garçons, pourront ainsi se faire coiffer gratuitement de 9 h à 17 h, en échange de dons.

L'évènement se fait uniquement par rendez-vous dans le but de pouvoir respecter les règles liées à la pandémie.

C'est la première fois qu'elle organise cet évènement et au moment d'écrire ces lignes, elle a déjà reçu plusieurs appels de personnes intéressées et un don de la part d'une entreprise locale.