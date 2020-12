Grand Marché de Noël : une première fin de semaine réussie

La première fin de semaine du Grand Marché de Noël a été une très belle réussite selon Barbara Bourque, la présidente du Grand Marché de Saint-Georges.

L'évènement s'est tenus dans les règles énoncées par la Direction de la Santé publique. Par conséquent, des bénévoles étaient présents à l'entrée pour veiller au lavage des mains et réguler la circulation et le port du masque était obligatoire en tout temps pour les visiteurs, les employés, les bénévoles et les exposants qui étaient sur place.

« Ça a super bien été. Samedi il y a eu des files d'attente et certains sont partis, car c'était trop long, mais dimanche ça a bien circulé tout le temps. Les gens présents sont vraiment là pour la bonne cause. Il y a beaucoup d'achats, on sent que les visiteurs veulent encourager l'économie locale », a exprimé Barbara Bourque.

La journée de samedi a été au-delà des espérances des organisateurs. Certains visiteurs ont même quitté la file d'attente par impatience, car il était important de réguler les entrées pour respecter la visite d'une bulle familiale par stand.

Dû à la neige, moins de visiteurs se sont présenté dimanche ce qui a permis que l'évènement se déroule bien et sans trop d'attente cette fois-ci.

Parmi les 19 exposants présents, cinq ne seront plus là pour la prochaine fin de semaine tandis que cinq autres prendront leur place.

Rappelons que les 12 et 13 décembre se tiendra la deuxième et dernière fin de semaine du Grand Marché de Noël de midi à 17h au 12120, de la première avenue à Saint-Georges..

Cet évènement est organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges et le Grand Marché Beauce-Sartigan.