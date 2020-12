COVID-19 en Chaudière-Appalaches: la moitié des nouveaux cas sont en Beauce

Le bilan d'aujourd'hui de la santé publique régionale fait état de 59 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches dont 29 en Beauce.

La hausse est de 15 cas positifs supplémentaires dans la MRC Beauce-Sartigan (798), de six en Nouvelle-Beauce (469) et de deux pour la MRC Robert Cliche (401). Il y a également un cas de plus dans Les Etchemins (167). Pour l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas signalés depuis la début de la pandémie est maintenant de 6 005.

Quant aux cas actifs, ils sont de 143 en Beauce-Sartigan (+1), de 65 en Nouvelle-Beauce (+1), de 30 chez Robert-Cliche (-9) et de 57 aux Etchemins (-3). Pour Chaudière-Appalaches, ils totalisent 665, en baisse de huit.

Le nombre d'hospitalisations est de 28 (-2) alors que six personnes sont aux soins intensifs (+1).

Un décès supplémentaire porte à 147 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée provient de l’Hôpital de Montmagny.

La situation dans les établissements de la région est la suivante:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre huit cas actifs chez les usagers (+1) et sept cas actifs chez les travailleurs (-1) ainsi que deux décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Nouvelle éclosion. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 204 166

Appalaches : 832 35

Beauce-Sartigan : 798 143

Nouvelle-Beauce : 469 65

Robert-Cliche : 401 30

Bellechasse : 417 94

Lobtinière : 384 49

Montmagny : 227 20

Etchemins : 167 57

L'Islet : 101 6

Traité hors région : 5

TOTAL : 6 005 665 DÉCÈS: 147 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 564 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 154 740.

Elles font également état de 36 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 7 313. De ces 36 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 sont survenus entre le 1er et le 6 décembre et deux sont survenus avant le 1er décembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 17 par rapport à la veille, avec un cumul de 835. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de neuf, pour un total de 114.

Les prélèvements réalisés le 6 décembre s'élèvent à 25 008, pour un total de 4 133 635.