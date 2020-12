Daniel Paré vient prêter main-forte pour la campagne de vaccination

Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS), Daniel Paré, viendra prêter main-forte aux équipes ministérielles comme directeur de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, pour une durée indéterminée.

L'annonce a été faite par voie de communiqué de presse par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Ce changement est nécessaire car Jérôme Gagnon, qui détenait le poste, doit s'absenter pour des raisons de santé. Cela ne viendra aucunement ralentir le déploiement de la campagne de vaccination sans précédent qui débutera dès que le vaccin sera disponible au Québec, a précisé le ministre Dubé.

Précisons que dans le cadre de cette opération d'envergure, M. Paré aura comme responsabilité le volet opérationnel pour les communications entourant la vaccination. Le docteur Richard Massé, conseiller médical stratégique de la Direction générale de la santé publique, sera quant à lui responsable du volet clinique.

Outre son poste de p d-g au CISSS de Chaudière-Appalaches (CISSS). Daniel Paré possède une solide expérience en gestion dans le milieu de la santé, d'abord au Nouveau-Brunswick, puis au Québec. Il a notamment été directeur général du Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L'Islet de 2009 à 2012, et a également occupé le poste de président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches.