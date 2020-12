COVID-19 en Chaudière-Appalaches: la MRC Beauce-Sartigan grimpe au 2e rang

La MRC Beauce-Sartigan vient de passer au 2e rang quant au nombre total de cas positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches.

Le rapport quotidien de la santé publique régionale fait état de 17 cas positifs supplémentaires dans la MRC Beauce-Sartigan pour porter le compte à 840, soit deux de plus que la MRC des Appalaches qui comprend la ville de Thetford Mines. Le nombre de cas actifs est aussi le second plus élevé, avec 147, tout juste derrière Lévis qui en recense 199.

Ailleurs dans la région, la hausse est de 10 cas positifs en Nouvelle-Beauce (484), de sept cas pour la MRC Robert Cliche (410) et de quatre cas de plus dans Les Etchemins (175). Pour l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas signalés depuis la début de la pandémie est maintenant de 6 170, soit 96 de plus qu'hier.

Quant aux cas actifs, ils sont de 147 en Beauce-Sartigan (+1), de 67 en Nouvelle-Beauce (+5), de 34 chez Robert-Cliche (+4) et de 49 aux Etchemins (-4). Pour Chaudière-Appalaches, ils totalisent 711, en hausse de 47.

Le nombre d'hospitalisations est de 30 (+3) alors que cinq personnes sont aux soins intensifs (-1). On ne signale aucun décès supplémentaire en Chaudière-Appalaches. Le cumulatif demeure à 148.

La situation dans les établissements de la région est la suivante:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre six cas actifs chez les usagers (0) et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs(-1) ainsi que deux décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents.

CHSLD Marc-André-Jacques à East Broughton

L'éclosion est terminée, a indiqué le CISSS de Chaudière-Appalaches.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 259 199

Beauce-Sartigan : 840 147

Appalaches : 838 37

Nouvelle-Beauce : 484 67

Bellechasse : 430 101

Robert-Cliche : 410 34

Lobtinière : 401 52

Montmagny : 231 19

Etchemins : 175 49

L'Islet : 102 6

TOTAL : 6 170 711 DÉCÈS: 148 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 842 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 158 310.

Elles font également état de 33 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 382. De ces 33 décès, huit sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 sont survenus entre le 3 et le 8 décembre, cinq sont survenus avant le 3 décembre et deux sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de quatre par rapport à la veille, avec un cumul de 848. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de huit, pour un total de 113.

Les prélèvements réalisés le 8 décembre s'élèvent à 35 950, pour un total de 4 199 609.