COVID-19: 86 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches

Le rapport quotidien de la santé publique régionale fait état de 86 nouveaux cas positifs à la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches.

Le total dans la MRC Beauce-Sartigan est maintenant de 925 cas, dont 149 actifs, de 519 cas en Nouvelle-Beauce (68 actifs), de 454 pour la MRC Robert Cliche (59 actifs) et de 186 cas cumulatifs dans Les Etchemins (27 cas actifs). Pour l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas signalés depuis la début de la pandémie est maintenant de 6 561 pour 770 cas actifs.

Le nombre d'hospitalisations est de 27 personnes, dont 6 en soins intensifs.

Trois décès supplémentaires sont survenus au cours du week-end. Une personne décédée provient du CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, un second décès est survenu à l’Hôtel-Dieu de Lévis et un 3e a eu lieu dans la MRC de Bellechasse. Le nombre total de victimes en Chaudière-Appalaches est de 151.

La situation dans les établissements de la région est la suivante:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre cinq cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Deux nouveaux cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés Villa du Cap (RPA) à Vallée-Jonction

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 294 269

Beauce-Sartigan : 925 149

Appalaches : 856 36

Nouvelle-Beauce : 519 68

Bellechasse : 456 71

Robert-Cliche : 454 59

Lobtinière : 427 65

Montmagny : 241 20

Etchemins : 186 27

L'Islet : 103 6

TOTAL : 6 561 770 DÉCÈS: 151 (Cumulatif)

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 620 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 165 535.

Elles font également état de 25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s'élève à 7 533. De ces 25 décès, six sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 sont survenus entre le 7 et le 12 décembre et deux sont survenus avant le 7 décembre.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 890. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué d'un, pour un total de 122.

Les prélèvements réalisés le 12 décembre s'élèvent à 30 487, pour un total de 4 345 304.