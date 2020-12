5 causes de la perte de dents chez les adultes

Plus on vieillit, plus on réalise qu’il est important de prendre soin de notre santé, de là vient l'expression d'un esprit sain dans un corps sain. Toutefois, alors qu’il est commun de voir toutes sortes de diètes et d’entraînements physiques filer sur le web, il est rare d’entendre parler de la santé dentaire.

N’attendez pas de devoir vous faire installer une prothèse dentaire pour commencer à adopter de bonnes habitudes dentaires! Voici donc une liste des cinq causes les plus fréquentes de la perte de dents chez les adultes.

#1 : Le manque d’hygiène dentaire

Le manque d’hygiène dentaire peut se traduire par l’oubli de se brosser les dents quotidiennement et de passer la soie dentaire. Ces deux activités permettent d’éliminer la plaque, qui est le résidu de ce qu’on a consommé durant la journée et qui vient se déposer sur les dents et les gencives.

Ces petits gestes peuvent sembler anodins et sans importance, mais lorsque ces oublis deviennent une habitude, la plaque se transforme en tartre. Le tartre ne peut pas être décimé par le seul brossage des dents ou la soie dentaire, on a besoin d’un spécialiste pour l’ôter avant qu’il s’infecte et ne cause une infection.

#2 : Les habitudes alimentaires

L’élément le plus nocif pour nos dents est sans nul doute l’exposition à l’acidité. La consommation de fruits, de liqueurs sucrées, d’agrumes est donc à éviter sur des périodes de plus de 10 minutes, selon une étude britannique. Leur effet nocif sur la barrière naturelle de nos dents peut cependant être diminué si l’on consomme ces aliments acides lors de nos repas.

#3 : Le bruxisme

Cela se produit lorsque l’on grince des dents la nuit, phénomène qui fragilise et endommage la barrière de l’émail, favorisant son érosion. Cela peut aussi créer de la sensibilité et même créer des trous dans l’émail, la rendant vulnérable aux infections.

#4 : Ne pas aller chez le dentiste ou l’hygiéniste

Ces rendez-vous annuels servent certes à faire un nettoyage complet, mais également à analyser l’état de santé de vos dents et de vos gencives afin de prévenir l’apparition de maladies, d’infections, etc.

#5 : Les accidents

Bien sûr, la perte d’une dent peut également être causée par une suite de circonstances fortuites, telles que trébucher sur la glace en plein hiver. Certes, personne ne peut prévoir les accidents. Par contre, certains comportements risqués sont à prohiber, comme essayer d’ouvrir une bouteille de bière en vitre avec nos dents.

Donc, si vous essayez d’éviter ces cinq facteurs de risque et que vous améliorez vos habitudes dentaires, vous diminuez grandement vos chances de perdre une dent. Notons que la perte de dents ainsi que le retrait forcé de dents infectées ou pourries sont des services assez dispendieux et qui viennent avec leur lot de problèmes. Il vaut donc mieux prévenir que guérir!