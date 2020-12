Les enjeux du développement d'infrastructures technologiques

Qu’entendons-nous par infrastructures technologiques? Pour simplifier, on pourrait dire qu’elles composent le grand mécanisme informatique qui permet l’acheminement d’un produit, comme une application téléphonique, à un client. C’est le support technologique qui permet de réaliser un projet; un concept fantastique n’est réalisable qu’avec de solides infrastructures technologiques pour le mettre au jour et le faire fonctionner.

Celles-ci sont développées et raffinées par l’équipe responsable des technologies de l’information afin de pouvoir offrir un service de qualité, rapide et fiable.

Optimisation des infrastructures technologiques

L’un des plus grands enjeux de cet ensemble de logiciel et d’équipement est sans doute la sécurité des données des clients. Aucun gestionnaire ne souhaite qu’une brèche dans les infrastructures technologiques rendent vulnérables les renseignements personnels de ses clients, risquant le piratage de données.

On peut prévenir de telles lacunes en modifiant les infrastructures technologiques afin de les rendre plus sécuritaires et performantes. En effet, celles-ci peuvent évoluer grâce à la culture DevOps. La mentalité derrière la culture DevOps est d’arriver à de meilleurs résultats par la collaboration, la prévention et l’automatisation. Au lieu d’être réactif, il faut être proactif, attaquer les problèmes rencontrés à la racine et non pas seulement leurs manifestations.

C’est une des nombreuses astuces de la stratégie qu’est DevOps. Au lieu de gaspiller des ressources dans la recherche d’une nouvelle façon plus rapide de régler les problèmes informatiques récurrents, DevOps propose de faire une analyse globale des infrastructures technologiques afin d’éliminer le problème définitivement. Ainsi peut-on dire au revoir aux erreurs de logiciel!

Des plans d’action communs

Les recherches derrière le développement du DevOps démontrent l’efficacité d’une meilleure répartition des tâches ainsi qu’une communication plus claire et détaillée entre les différents acteurs participant au développement des infrastructures technologiques.

En améliorant les relations interpersonnelles de l’équipe et en trouvant des solutions communes, on abaisse les chances que des employés démontrent une résistance face aux modifications proposées. Ce meilleur partage de l’information permet à tous de redéfinir leurs responsabilités et leur valeur au sein de l’équipe, même si certaines de leurs anciennes tâches auront été automatisées.

Grâce au DevOps, les fonctionnalités manuelles désuètes sont identifiées et adaptées au contexte technologique actuel de l’entreprise. Cela permet de gagner doublement du temps puisque ces employés peuvent être redirigés à développer de nouvelles idées pour la compagnie, où leurs potentiels seront mieux utilisés qu’avant, lorsqu'ils exécutaient une tâche qui peut être automatisée sans problème.

En résumé, il est toujours bénéfique de prendre le temps d’analyser les infrastructures technologiques afin d’en présenter un diagnostic à jour, duquel découleront des solutions concrètes et précises.

À long terme, une stratégie comme DevOps permet d’atténuer les potentialités d’imprévus et de stabiliser vos infrastructures technologiques, enfin, de les rendre plus compétitives. Ces éléments font tous partie intégrante d’un plan d’action professionnel, ayant comme objectifs de diminuer vos coûts de production, d’accélérer la mise en marché de votre produit ainsi que d’en garantir sa fiabilité.