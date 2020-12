La magie de Noël est présente dans la MRC de Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan a souhaité féliciter les municipalités et les responsables des services des loisirs pour l’organisation d’activités de Noël adaptées en temps de pandémie.

Pour Monsieur Roy, préfet de la MRC, « la solidarité et la collaboration sont importantes pour notre région, mais encore plus dans le temps des Fêtes et avec le contexte particulier que nous vivons. Tous les intervenants reconnaissent l’importance de briser l’isolement, de faire preuve d’entraide et de créer la magie du temps des Fêtes ».

Plusieurs activités diversifiées sont organisées allant de la distribution de cadeaux aux enfants de porte en porte par le Père Noël, des contes de Noël, des concours de décorations, de la musique de Noël diffusée à l’extérieur des commerces du village pour égayer les rues, des dîners livrés aux aînés, des ateliers culturels à faire à la maison (matériel artistique fourni), des expositions avec des concerts de musique classique, des ateliers de cuisine de Noël et des spectacles virtuels.

Plusieurs sentiers féériques offrent des accès gratuits (patin, raquette, pédestre).

Il y a même le lutin Farfouille qui joue des tours aux petits et grands et certaines municipalités proposent des cahiers d’activités pour les enfants.

Étant donné que plusieurs animations se déroulent de façon virtuelle, la population peut y participer en toute sécurité.

La MRC de Beauce-Sartigan invite donc les citoyens à prendre le temps de consulter les programmations et les pages Facebook des municipalités afin de découvrir les opportunités qui leur sont proposées pour laisser la place à la magie du temps des Fêtes.