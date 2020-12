COVID-19: 66 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches dont 30 en Beauce

Le rapport quotidien de la santé publique régionale fait état de 66 nouveaux cas positifs à la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches dont 30 en Beauce.

La hausse est de 19 nouveaux cas la MRC Beauce-Sartigan (944), de huit en Nouvelle-Beauce (527), de trois pour la MRC Robert Cliche (457) et de huit cas dans Les Etchemins (194). Pour l'ensemble du territoire administratif, le nombre de cas signalés depuis la début de la pandémie est maintenant de 6 627.

Au chapitre des cas actifs, ils sont de 152 en Beauce-Sartigan (+3), de 65 en Nouvelle-Beauce (-3), de 56 chez Robert-Cliche (-3) et de 28 dans Les Etchemins (=1). Pour le territoire administratif, ils cumulent 746, en baisse de 24.

Le nombre d'hospitalisations est de 35 personnes (+7), dont cinq en soins intensifs (-1).

Un décès supplémentaire est survenu à l’Hôpital de Montmagny. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 152.

La situation dans les établissements de la région est la suivante:

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre six cas actifs chez les usagers (+1) et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Deux nouveaux cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés Villa du Cap (RPA) à Vallée-Jonction

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 409 266

Beauce-Sartigan : 944 152

Appalaches : 858 34

Nouvelle-Beauce : 527 65

Bellechasse : 461 58

Robert-Cliche : 457 56

Lobtinière : 430 60

Montmagny : 243 21

Etchemins : 194 28

L'Islet : 104 6

TOTAL : 6 627 746 DÉCÈS: 152 (Cumulatif)

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 741 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 167 276, dont 142 894 personnes sont désormais rétablies.

Elles font également état de 39 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 7 571 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 39 décès, sept sont survenus dans les 24 dernières heures, 30 sont survenus entre le 8 et le 13 décembre et deux sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 69 par rapport à la veille, avec un cumul de 959. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois, pour un total de 125.

Les prélèvements réalisés le 13 décembre s'élèvent à 24 200, pour un total de 4 369 504. Finalement, 298 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier.