La SQ sensibilise les conducteurs à la conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers du centre de services de Saint-Georges se tenaient hier soir, à compter de 16 h 30, au croisement du Boulevard Lacroix et de la 94e rue à Saint-Georges pour sensibiliser les conducteurs à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et par la drogue.

Cette opération nationale concertée touche l’ensemble des corps policiers du Québec en lien avec la SAAQ.

« On est ici ce soir pour rencontrer les conducteurs, les sensibiliser et contrôler les gens qui conduisent avec les capacités affaiblies », a expliqué Hélène St-Pierre, agente d’information au service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec.

Entre 2014 et 2018, la conduite affaiblie par l’alcool a été la plus importante cause d’accident mortel recensé, portant la responsabilité de plus de 20 % des collisions mortelles.

Il y a également eu d’autres opérations comme celles-ci sur le territoire de Saint-Georges hier soir.

Cette campagne a commencé le 27 novembre et se tient jusqu’au 4 janvier 2021. Il y aura donc encore d’autres opérations de ce type d’ici cette date.

« On sait que cette année il y aura probablement moins de monde sur les routes, mais les policiers seront présents pour assurer la sécurité des usagers. Si vous prenez la route et que vous devez consommer, ayez un plan B. Prévoyez un conducteur désigné à l’avance pour ne pas conduire avec les capacités affaiblies ni par l’alcool, ni par la drogue », a conclu Hélène St-Pierre.

L’opération a provoqué un embouteillage monstre sur le boulevard Lacroix en pleine heure de pointe.