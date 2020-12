Les Éleveurs de porcs de la Beauce auront remis 9 000 $ en dons cette année

Cette année, l’association des Éleveurs de porcs de la Beauce a offert pour plus de 9 000 $ de dons à diverses causes de la région.

« 2020 a fait vivre des émotions à pas mal tout le monde, les éleveurs de porcs y compris, mais ça ne nous a pas empêché de vouloir apporter notre soutien à notre collectivité », a affirmé René Roy, président des Éleveurs de porcs de la Beauce.

Des causes diverses ont été appuyées comme le cancer (Groupe Espérance et cancer), la persévérance scolaire (Carrefour Jeunesse-emploi de Beauce-Sud) et le soutien aux étudiants dans le domaine agricole (Fondation Audrey-Lehoux).

Mais la cause qui interpelle tout particulièrement les éleveurs porcins et pour laquelle 6 500 $ ont été octroyés est la sécurité alimentaire.

« C’est notre travail de nourrir la population avec un produit sain et de qualité. Même si notre produit est facilement accessible pour la population québécoise, force est d’admettre que plusieurs personnes n’ont pas les moyens d’y avoir réellement accès », a déploré M. Roy.

Ce nombre de personnes en état d’insécurité alimentaire n’a malheureusement pas diminué au cours de la dernière année. C’est grâce à des partenariats avec Moisson Beauce, Au Bercail, la Source de Sainte-Marie, la Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce (pour son service de cuisines collectives), le Comité d’aide de Beauceville, l’Essentiel des Etchemins et les Frigos pleins de Bellechasse que les éleveurs ont pu faire en sorte que plus de gens aient du porc dans leur assiette.