Fermeture des églises de Saint-Georges-de-Sartigan et Saint-Jean-Paul II pour les Fêtes

À la suite de discussions de dernière heure avec la direction de la santé publique et consultation de quelques personnes engagées, la décision a été prise de fermer les églises des paroisses de Saint-Georges-de-Sartigan et de Saint-JeanPaul II, à compter de ce mardi 22 décembre, et ce jusqu’au 11 janvier.

Cette décision tient compte du souci de collaborer avec les autorités et la santé publique pour respecter la période de confinement volontaire imposée par le gouvernement, ainsi que le souci de limiter le plus possible les occasions de contagion entre les personnes.

Les seules célébrations autorisées demeurent les funérailles qui pourront être accueillir un maximum de 25 personnes, ainsi que les célébrations prévues à l’horaire et diffusées en ligne (Facebook et Site Web) ou sur les ondes de la télévision communautaire NousTv, qui sont maintenues sans assemblée.