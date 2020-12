COVID: Huit nouveaux décès en Chaudière-Appalaches

Malgré des données non disponibles dans les derniers jours sur la situation de la COVID-19 au Québec, la santé publique a fait une mise à jour partielle de l'évolution de la maladie aujourd'hui.



Rappelons qu'à la dernière mise à jour datant du 23 décembre, on avait signalé une augmentation de 134 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches et le nombre total de cas était de 7 562.

Si les données sont non disponibles pour les 24 et 25 décembre, on signale aujourd'hui 19 nouveaux cas pour la journée du 26 décembre et le cumulatif grimpe à 7809 cas. C'est donc 247 cas de plus depuis le dernier bilan cumulatif en Chaudière-Appalaches.



Le nombre de vaccins administrés dans la région administrative a nettement bondi dans les derniers jours. La région compte maintenant 489 doses de vaccins distribuées.

Rappelons que la vaccination a débuté le 23 décembre en Chaudière-Appalaches et qu'une première personne a été vaccinée à l'hôpital de Saint-Georges le 24 décembre.

Le nombre de décès dû à la COVID-19 a considérablement augmenté dans les derniers jours, passant de 169 le 24 décembre à 177 en date d'aujourd'hui, une hausse de huit décès.

Notons que les données pour les résidences pour personnes âgées, CHSLD et établissements scolaires ne sont toujours pas disponibles aujourd'hui, tout comme la répartition des cas par MRC en Chaudière-Appalaches.

Au Québec

À l'échelle de la province, depuis le dernier bilan sur l'évolution de la COVID-19, 6 783 nouveaux cas positifs au virus ont été signalés depuis le 24 décembre, dont 2 291 dans les 24 dernières heures, pour un nombre total de personnes infectées de 192 655.



Parmi celles-ci, 164 163 sont rétablies. Les plus récentes données font également état de 110 nouveaux décès depuis la dernière mise à jour, dont 12 qui sont survenus dans les 24 dernières heures, pour un total de 8 023.



Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 33 par rapport aux dernières données fournies, avec un cumul actuel de 1 085. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois , pour un total actuel de 149.



Les prélèvements réalisés le 25 décembre s'élèvent à 21 250, pour un total de 4 777 096. Finalement, 6 145 doses de vaccin ont été administrées depuis le 24 décembre, dont 3 126 dans la journée d'hier, pour un total de 17 316.