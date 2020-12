COVID-19 : Un décès et 52 nouveaux cas en Beauce

Le rapport quotidien de la santé publique régionale rapporte un nouveau décès et 52 nouveaux cas confirmés pour la Beauce.

Beauce-Sartigan compte désormais 219 cas actifs (+8) et 1 309 cas confirmés (+24). La Nouvelle-Beauce présente 87 cas actifs (+11) et 17 cas positifs supplémentaires (663). En Robert-Cliche, ces mêmes données sont de 75 cas actifs (-4) et de 11 cas confirmés en plus (604). La MRC des Etchemins affiche huit cas positifs de plus (258) et un seul cas actif supplémentaire pour porter le total à 35.

En Chaudière-Appalaches, on dénombre un total de 101 nouveaux cas. Le nombre total de cas dans la région est désormais de 8 115. Qui plus est, le nombre de cas actifs est de 879.

On dénombre encore 31 hospitalisations, dont 5 en soins intensifs.

Il y a deux nouveaux décès supplémentaires. Une personne au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis et une autre personne à la résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 184.

Milieu en éclosion : Hôpital de Saint-Georges

On dénombre toujours cinq cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Situation dans les milieux d'hébergement de la Beauce

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et sept cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier

On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière (Notre-Dame-des-Pins)

On dénombre deux cas actifs chez les résidents. Aucun cas actif chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) du Sommet de Saint-Zacharie

Trois nouveaux cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents, moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* et un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

On dénombre deux cas actifs chez les résidents, moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Il y a quatre nouveaux cas. On dénombre donc 25 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 2 893 282

Beauce-Sartigan : 1 309 219

Appalaches : 912 37

Nouvelle-Beauce : 663 87

Robert-Cliche : 604 75

Bellechasse : 555 54

Lobtinière : 501 32

Montmagny : 301 47

Etchemins : 258 35

L'Islet : 119 11

TOTAL : 8 115 879 DÉCÈS: 184 (Cumulatif)

Avec 100 doses de plus, le nombre de vaccins administrés dans la région administrative s'élève maintenant à 827.

Au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état, de 2 511 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 199 822. Parmi celles-ci, 170 045 sont rétablies.

Les plus récentes données font également état de 41 nouveaux décès, pour un total de 8 165. De ces 41 décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 23 et le 28 décembre et 3 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 80 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 211. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, pour un total de 152.

Les prélèvements réalisés le 28 décembre s'élèvent à 28 541, pour un total de 4 845 631.

Finalement, 2 739 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 25 315.