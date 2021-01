COVID-19 : 178 nouveaux cas positifs en Chaudière-Appalaches avec deux décès en Beauce

La situation est en train de déraper en Chaudière-Appalaches alors que le rapport quotidien de la santé publique régionale rapporte 178 nouveaux cas positifs à la COVID-19 sur le territoire administratif et que la Beauce enregistre deux nouvelles victimes de la maladie.

Ainsi, une personne est décédée au CHSLD de Sainte-Hénédine et l'autre à la RPA Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges. Les deux autres morts signalées dans la région administrative sont survenues dans la MRC de Montmagny et à Lévis. Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie est maintenant de 198 pour l'ensemble de Chaudière-Appalaches.

Beauce-Sartigan compte désormais 276 cas actifs (+19) et 1 502 cas confirmés. La Nouvelle-Beauce présente 133 cas actifs (+12) et un cumulatif de 744 cas. En Robert-Cliche, ces mêmes données sont de 131 cas actifs (+26) et de 716 cas cumulatifs. La MRC des Etchemins affiche un total de 298 cas et 48 cas actifs (+6). Le nombre de cas actifs est de 1 118 (+100) pour Chaudière-Appalaches avec un total de cas signalés depuis le début de la pandémie qui s'élève à 8 861.

On recense 25 hospitalisations, dont huit en soins intensifs.

Situation dans les établissements de la Beauce

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre trois cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Deux nouveaux cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et 32 cas actifs chez les travailleurs ainsi que sept décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier (Saint-Georges)

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière (Notre-Dame-des-Pins)

Aucun nouveau cas. On dénombre 25 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée Villa du moulin à Saint-Joseph

Dix nouveaux cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise (Beauceville)

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie à Sainte-Marie

Nouvelle éclosion. On dénombre neuf cas actifs chez les usagers.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 058 307

Beauce-Sartigan : 1 502 276

Appalaches : 956 65

Nouvelle-Beauce : 744 133

Robert-Cliche : 716 131

Bellechasse : 589 49

Lobtinière : 560 64

Montmagny : 323 38

Etchemins : 298 48

L'Islet : 124 7

TOTAL : 8 861 1118 DÉCÈS: 198 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 2 508 nouveaux cas pour le 4 janvier, pour un nombre total de 215 358 personnes infectées.

Parmi celles-ci, 182 602 sont rétablies. Elles font également état de 62 nouveaux décès, pour un total de 8 441. De ces 62 décès, 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 29 décembre et le 3 janvier, trois avant le 29 décembre et un décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 317. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de six, pour un total actuel de 194.

Les prélèvements réalisés le 3 janvier s'élèvent à 20 716, pour un total de 5 011 800. Finalement, 2 529 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 32 763.