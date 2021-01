COVID-19: les résidences pour aînés de plus en plus affectées en Beauce

Alors que les centres d'hébergement pour personnes aînées en Beauce, tant publics que privés, avaient été totalement épargnés par des éclosions de la COVID-19 lors des premiers mois de la pandémie, la portrait est inverse depuis les dernières semaines alors que la liste des établissements affectés s'allonge tout comme le nombre de décès attribués à cette maladie.

Selon les plus récentes données de la santé publique régionale publiées hier, c'est actuellement le CHSLD de Sainte-Hénédine qui compte le plus de cas actifs, avec 54, soit 22 chez les résidents et 32 chez les travailleurs. C'est aussi l'endroit qui recense présentement le plus de décès attribuable au coronavirus, soit un cumulatif de sept.

La résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière de Notre-Dame-des-Pins vient au second rang quant au nombre total de cas actifs, 25 chez les résidents et six chez les travailleurs. Aucun décès n'a été rapporté jusqu'ici.

En troisième lieu, on retrouve la RPA Seigneurie du Jasmin de Saint-Georges où on dénombre 17 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs. Cet établissement pour aînés arrive au second rang quant aux décès, soit cinq.

La situation est aussi préoccupante au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges avec 14 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès enregistré.

Voici un tableau de la situation en Beauce dans les établissements pour personnes âgées, en date du 5 janvier et selon le recoupement des bilans antérieurs:

ÉTABLISSEMENT CAS ACTIFS (Résidents + personnel) DÉCÈS

CHSLD de Sainte-Hénédine 54 7

RPA Manoir de la Roselière (N-Dame-des-Pins) 31 0

RPA Seigneurie du Jasmin (Saint-Georges) 25 5

CHSLD du Séminaire (Saint-Georges) 20 1

RPA Villa du moulin (Saint-Joseph) <18 0

RPA du Sommet (Saint-Zacharie) <13 1

RPA Château Sainte-Marie 9 0

RPA Manoir du Quartier (Saint-Georges) 5 0

RPA Domaine de la Beaucevilloise (Beauceville) 4 0

CHSLD Richard-Busque (Saint-Georges) 0 4

CHSLD de Beauceville 0 2

RPA Luca de Beauceville 0 1

RPA Le Saint-Guillaume (Saint-Georges) 0 1

Notons aussi que, bien que l'établissement ne se trouve pas officiellement en Beauce, le CHSLD de Lambton a vu six de ses 22 pensionnaires ne pas survivre au coronavirus.