COVID-19: un 8e décès au CHSLD de Sainte-Hénédine

Le décès d'un 8e résident au CHSLD de Sainte-Hénédine, attribuable à la COVID-19, a été signalé aujourd'hui dans le bilan de la santé publique régionale.

La situation demeure critique dans cet établissement alors que l'on dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 24 cas actifs chez les travailleurs.

Une autre personne est décédée au CHSLD privé conventionné Centre d’accueil Saint-Joseph de Lévis, ce qui porte à 201 le nombre total de victimes en Chaudière-Appalaches.

Le propagation du virus est aussi en train de faire des ravages au RPA Château Sainte-Marie avec 23 nouveaux cas rapportés, ce qui porte à 34 les cas actifs.

Le bilan fait état de 116 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches dont en Beauce

La hausse des nouveaux cas est de 20 en Beauce-Sartigan compte (1567), de 33 en Nouvelle-Beauce (799), de sept en Robert-Cliche (735) et de deux dans la MRC des Etchemins (294).

Quant au nombre de cas actifs, il est de 283 dans Beauce-Sartigan (-1), de 156 en Nouvelle-Beauce (+12), de 119 chez Robert-Cliche (-9) et de 40 dans Les Etchemins (-4). Le total de cas actifs pour Chaudière-Appalaches est de 1 152 (-2).

On recense 36 hospitalisations (+6), dont neuf en soins intensifs (-1). Le nombre de vaccins administrés est maintenant de 1 878.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 117 302

Beauce-Sartigan : 1 567 283

Appalaches : 988 84

Nouvelle-Beauce : 799 156

Robert-Cliche : 735 119

Bellechasse : 599 50

Lobtinière : 589 77

Montmagny : 328 30

Etchemins : 294 40

L'Islet : 130 11

TOTAL : 9 146 1 152 DÉCÈS: 201 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 2 519 nouveaux cas pour le 6 janvier, pour un nombre total de 220 518 personnes infectées. Parmi celles-ci, 186 996 sont rétablies.

Elles font également état de 74 nouveaux décès, pour un total de 8 562. De ces 74 décès, 16 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 31 décembre et le 5 janvier, 15 avant le 31 décembre et deux décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 380. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, pour un total actuel de 202.

Les prélèvements réalisés le 5 janvier s'élèvent à 34 857, pour un total de 5 078 127. Finalement, 9 960 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 48 632.

Situation dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 24 cas actifs chez les travailleurs ainsi que huit décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

. RPA Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

RPA Château Sainte-Marie

23 nouveaux cas. On dénombre 27 cas actifs chez les résidents et sept cas actifs chez les travailleurs.

RPA Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents.

RPA du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi qu’un décès cumulatif.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Trois nouveaux cas. On dénombre 29 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Un nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

RPA Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

RPA Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et huit cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Nouvelle éclosion. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.