COVID: Deux nouveaux décès en Beauce et 94 cas en Chaudière-Appalaches

Le bilan de la santé publique régionale rapporte deux nouveaux décès liés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Ces deux décès ont été signalés en Beauce.

Une personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés La Villa du Moulin à Saint-Joseph alors qu'une autre résidait à la résidence privée pour aînés au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins.

Rappelons que plusieurs cas sont présentement actifs dans les deux établissements. On compte 29 cas actifs chez les résidents et 14 cas actifs chez les travailleurs au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins. À La Villa du Moulin à Saint-Joseph on compte 19 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Malgré ces deux décès, il y a toutefois peu de nouveaux cas dans les milieux d'hébergement de la région. Si les établissements comptent toujours plusieurs cas actifs, en Beauce, seul le CHSLD de Sainte-Hénédine rapporte un nouveau cas.

Le CHSLD de Lac-Etchemin compte trois nouveaux cas et deux nouveaux sont rapportés dans une résidence de Lévis.

Alors que la situation est critique à la résidence privée pour aînés Château Sainte-Marie avec 78 cas actifs chez les résidents et 10 chez les travailleurs, on ne signale heureusement aucun cas à cette résidence aujourd'hui.

On totalise donc 94 nouveaux cas positifs à la COVID dans la région, pour un total de 9 690 personnes infectées. Les deux décès supplémentaires portent le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches à 206.



En Beauce-Sartigan, on compte dorénavant 274 cas actifs (+4). Les cas confirmés sont de 1694, ce qui représente une hausse de 35 par rapport à hier.



Dans la MRC Robert-Cliche, la hausse de 11 cas porte le nombre total à 785. Il y a actuellement 103 cas actifs (-6).

En Nouvelle-Beauce, une hausse de 11 cas augmente le nombre de cas confirmés à 899. Les cas actifs sont de 208 (+6).

Dans les Etchemins, on rapporte trois nouveaux cas pour un total de 312. Il y a 34 cas actifs (-6).



CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 214 240 (-18)

Beauce-Sartigan : 1 694 274 (+5)

Appalaches : 1 080 135 (+2)

Nouvelle-Beauce : 899 208 (+6)

Robert-Cliche : 785 103 (-6)

Lobtinière : 614 66 (-7)

Bellechasse : 611 40 (-5)

Montmagny : 343 28 (+1)

Etchemins : 312 34 (-6)

L'Islet : 138 14 (0)

TOTAL : 9 690 DÉCÈS: 206 (Cumulatif)

CAS ACTIFS: 1142 (-31)

À l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Par ailleurs, il y a 38 hospitalisations en cours en Chaudière-Appalaches, dont huit en soins intensifs.

Le nombre de cas actifs est actuellement de 1 142 dans toute la région administrative.

Notons que c'est maintenant 4286 doses de vaccins qui ont été administrés dans la région de Chaudière-Appalaches.

Milieux d'hébergement

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Un nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que huit décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 78 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre 29 cas actifs chez les résidents et 14 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Trois nouveaux cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.



Au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures à l'échelle de la province, font état de 1 869 nouveaux cas pour le 10 janvier, pour un nombre total de 230 690 personnes infectées. Parmi celles-ci, 197 938 sont rétablies.

On compte également 51 nouveaux décès, pour un total de 8 737. De ces 51 décès, 18 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 4 et le 9 janvier, 1 avant le 4 janvier et 3 à une date inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 56 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 436. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 8, pour un total actuel de 211.

Les prélèvements réalisés le 9 janvier s’élèvent à 28 839, pour un total de 5 222 962.

Finalement, 8 400 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 92 452. Jusqu’à maintenant, 115 375 doses ont été reçues. Le reste est en transit dans le réseau de la santé et des services sociaux.