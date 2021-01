Un nouveau site web pour la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins

La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins a annoncé le lancement de son nouveau site web. Avec une image actuelle, un contenu informatif et dynamique, le site a pour but de rendre plus accessibles les services communautaires du territoire.

Selon Sarah Rodrigue, directrice générale, « il était important pour la CDCBE de bien se positionner sur le web afin de faire connaitre ses services à la population en plus de consolider la promotion des organismes communautaires sur le territoire».

Le nouveau site web permet aux visiteurs un accès plus rapide à l’information. Les intéressés pourront en apprendre davantage sur la mission, l’équipe, les services et champs d’activités qui constituent la Corporation.

Une section offre d’emploi ainsi qu’un lien direct vers le répertoire web La Station ont été ajoutés pour offrir une visibilité supplémentaire aux organismes communautaires.