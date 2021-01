Découvrez la programmation hiver 2021 du Groupe Espérance et Cancer

Le Groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins présente sa programmation pour l'hiver 2021 qui se compose de groupes d'entraide, des ateliers et des formations, le tout via la plateforme zoom.

Parmi les différents groupes d’entraide on retrouve du soutien aux personnes atteintes du cancer, aux proches aidants, aux personnes endeuillées et le groupe entre-hommes.

- Personnes atteintes : les lundis 18 janvier, 15 février et 15 mars, ainsi que les mercredis 13 janvier, 10 février, 10 mars à 13 h 30.

-Proches aidants d’une personne atteinte de cancer : les mercredis 27 janvier, 24 février, 24 mars à 13 h 30 et les lundis 25 janvier, 22 février, 29 mars à 18 h 30.

- Entre hommes : les jeudis 14 et 28 janvier, 11 février, 25 février, 11 et 25 mars à 13 h 30.

- Personnes endeuillées : les jeudis 4 et 18 février, 18 mars à 13 h 30 ainsi que les mardis 2 et 16 février, 16 et 30 mars à 18 h 30.

Les ateliers

- Art-Détente avec des activités ludiques, faciles et réalisables par tous dans le but de prendre du temps pour soi.

- Tout en Beauté qui présente des techniques de maquillage et de soin de la peau suite aux traitements.

- Nutrition pour apprendre les rudiments d’une bonne alimentation.

- Une année pour mieux vivre avec diverses démarches pour porter plus attention à son dialogue intérieur.

- La méditation pour apprendre différentes méthodes afin de mieux vivre le moment présent.

- La visualisation par la création d’un tableau de motivation suite à une réflexion et une méditation.

- Un remue-méninges pour trouver des jeux et des activités afin de stimuler sa mémoire et nourrir son intellect.

- Formation Croissance personnelle pour apprivoiser le monde de nos émotions.

Toutes les activités ont lieu via Zoom et l'inscription est obligatoire. L'ensemble des informations se trouvent sur le site internet du Groupe Espérance et Cancer.