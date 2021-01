COVID-19: trois nouveaux décès en Beauce-Etchemin

Le bilan quotidien de la santé publique régionale rapporte cinq nouveaux décès en Chaudière-Appalaches, dont une personne décédée résidait au CHSLD de Lac-Etchemin et deux personnes de la résidence privée pour aînés Château Sainte-Marie. Ce sont les premiers décès dans ces deux établissements.

Le bilan rapporte également 112 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 61 en Beauce.

Ainsi, en Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 18, pour un cumulatif de 1 779, avec 253 cas actifs (-12). En Nouvelle-Beauce, une hausse de 34 cas augmente le nombre de cas confirmés à 970. Les cas actifs sont de 226 (+19). Dans la MRC Robert-Cliche, la hausse de quatre cas porte le total à 810. Il y a actuellement 97 cas actifs (-7). Dans les Etchemins, on rapporte cinq nouveaux cas pour un total de 325 avec 30 cas actifs (-2).

Il y a toujours 38 hospitalisations, dont sept en soins intensifs (-2).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 258 175

Beauce-Sartigan : 1 779 253

Appalaches : 1 132 146

Nouvelle-Beauce : 970 226

Robert-Cliche : 810 97

Bellechasse : 629 41

Lobtinière : 628 55

Montmagny : 354 32

Etchemins : 325 30

L'Islet : 139 12

TOTAL : 10 024 1 067 DÉCÈS: 213 (Cumulatif)

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 2 132 nouveaux cas pour le 13 janvier, pour un nombre total de 236 827 personnes infectées. Parmi celles-ci, 204 741 sont rétablies.

Elles font également état de 64 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 878 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 64 décès, 15 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 7 et le 12 janvier, 4 avant le 7 janvier et 4 à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 7 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 523. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, pour un total actuel de 230.

Les prélèvements réalisés le 12 janvier s'élèvent à 36 402, pour un total de 5 314 149.

La vaccination se poursuit. À ce jour, 5 398 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches. Hier, les travailleurs étant en lien direct avec la clientèle des milieux suivants ont reçu l'offre de vaccination :

- CLSC

- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l’autisme et centre de réadaptation en déficience physique

- Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse

- Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté

- Centre de réadaptation en dépendance

- Centres d’activités de jour et hôpitaux de jour

- Résidences à assistance continue

- Groupes de médecine familiale (GMF)

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

On dénombre trois nouveaux cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre cinq cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

RPA Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

RPA Château Sainte-Marie

24 nouveaux cas. On dénombre 105 cas actifs chez les résidents et 13 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Villa du Moulin à Saint-Joseph

Un nouveau cas. On dénombre 23 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents.