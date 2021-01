COVID-19 : Un décès dans la MRC Robert-Cliche

Selon le bilan quotidien de la santé publique régionale, une personne résidant à domicile dans la MRC Robert-Cliche est décédée de la COVID-19.

Le bilan du CISSS rapporte également 47 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 21 en Beauce.

Ainsi, en Beauce-Sartigan, la hausse des cas positifs est de 11, pour un cumulatif de 1 856, avec 192 cas actifs (-24).

En Nouvelle-Beauce, une hausse de sept cas augmente le nombre de cas confirmés à 1 016. Les cas actifs sont de 216 (-4).

Dans la MRC Robert-Cliche, trois nouveaux cas portent le total à 838. Il y a toujours 85 cas actifs actuellement.

Aux Etchemins, on rapporte deux nouveaux cas pour un total de 344 avec encore 43 cas actifs (+3).

Il y a 33 hospitalisations (+3), dont 10 en soins intensifs (+1) pour tout le territoire administratif.

La vaccination se poursuit. À ce jour, 7 982 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 320 141

Beauce-Sartigan : 1 856 192

Appalaches : 1 178 127

Nouvelle-Beauce : 1 016 216

Robert-Cliche : 838 85

Bellechasse : 649 50

Lobtinière : 643 36

Montmagny : 368 32

Etchemins : 344 43

L'Islet : 140 3

TOTAL : 10 352 925 (-53) DÉCÈS: 219 (+1) (Cumulatif)

Situations dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

Hôpital de Saint-Georges

On dénombre moins de cinq cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu'un décès cumulatif.

CHSLD de Sainte-Hénédine

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que neuf décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Un nouveau cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Trois nouveaux cas. On dénombre 116 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs ainsi que trois décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Trois nouveaux cas et deux décès. On dénombre 25 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Un nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Un nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) La Renaissance à Thetford

Aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents.

Ensemble du Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 634 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 244 348 personnes infectées. Parmi celles-ci, 215 325 sont rétablies.

Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 9 087. De ces 32 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures et 23 entre le 11 et le 16 janvier.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 31 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 491. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, pour un total actuel de 217.

Les prélèvements réalisés le 16 janvier s'élèvent à 26 831, pour un total de 5 451 826.