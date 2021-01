S'en sortir après un accident grave

Qu’elles qu’en soient les causes un accident de la route peut avoir des conséquences graves sur le reste de votre vie et celle de votre entourage.

Chaque année, les accidents de la route augmentent, on compte d’ailleurs 123 accidents mortels pour l’année 2020.

Si vous avez été victime d’un accident routier et que vous avez des problèmes physiques ou psychiques vous invalidant dans vos tâches quotidiennes, voici ce que vous pourriez faire pour vous en sortir.

Faire une demande d’indemnisation

Selon la gravité de votre accident et des conséquences de celui-ci, il se peut que vous ayez des gros problèmes de santé vous empêchant de poursuivre normalement votre vie.

Dans ce cas, il est possible d’obtenir des indemnités auprès de la SAAQ. Pour ce faire, deux options s’offre à vous :

Faire une demande en ligne

Pour faire une demande en ligne, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la SAAQ. Une fois rendus, vous trouverez une liste de renseignements nécessaires à l’ouverture de votre dossier.

Ensuite, vous aurez à répondre à un questionnaire contenant des informations sur la nature de l’accident. Cela permettra l’ouverture du dossier auprès de la SAAQ.

Sachez que pour faire une demande d’indemnisation, vous avez un délai de trois ans à partir de la date de votre accident.

Faire appel à un avocat spécialisé

Après un accident et suite à votre demande d’indemnisation via le site internet de la SAAQ, vous recevrez une décision. Il est possible que celle-ci comporte des éléments avec lesquels vous êtes en désaccord et que vous ayez envie de la contester. Il serait bénéfique de faire appel à un avocat pour effectuer une demande de révision SAAQ.

L’avantage de faire appel à un avocat expert en SAAQ est qu’il a une expertise dans ce type de dossiers et qu’il sait donc comment vous aider et mettre les chances de votre côté. L’avocat saura analyser la décision en fonction des spécificités de votre dossier pour contester les points sur lesquels vous pourrez peut-être obtenir gain de cause.

Sachez que pour faire une demande de révision suite à une décision, vous avez un délai de 60 jours dès sa réception. Une fois votre demande envoyée, la SAAQ dispose de 90 jours pour donner suite à votre nouvelle demande.

En conclusion, pour éviter de recommencer plusieurs fois votre demande, il est beaucoup plus avantageux et rapide de faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine de la SAAQ. Vous aurez d’autant plus de chance de vous en sortir et d’obtenir des indemnités.