Quatre capsules vidéos pour parler « cannabis » avec les enfants

Quatre capsules vidéos sur le cannabis viennent tout juste d’être lancées en ligne sur la chaîne YouTube d’Équijustice Beauce afin d'informer les parents sur certains faits.

Ces vidéos d’une dizaine de minutes sont d’abord destinées aux parents afin de les instruire sur les sortes de cannabis et les méthodes de consommation; les lois qui régissent la production, la possession et la consommation du cannabis; les effets du cannabis sur la santé; et finalement, la façon d’en parler avec ses enfants.

Les statistiques présentées dans les capsules permettront aussi de rétablir certains faits. Ainsi, en étant mieux renseignés et mieux outillés, les parents pourront établir une communication saine avec leurs enfants, qu’ils soient au primaire, au secondaire ou de jeunes adultes.

Ces outils ont été développés en partenariat avec la Sûreté du Québec, le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord, la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, Équijustice Beauce, le CISSS de Chaudière-Appalaches, la Maison des jeunes L’Utopie et la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.