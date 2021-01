Une journée record pour Bell Cause pour la cause 2021

La journée Bell Cause pour la cause 2021 qui se tenait le jeudi 28 janvier a vu l’envoi de 159 173 435 messages de soutien. La compagnie Bell a ainsi versé 7 958 671,75 $ en financement pour la santé mentale.

Rappelons que, lors de cette journée dédiée de sensibilisation, Bell versait 5 cents par message.

Le nombre total d'interactions au moyen d'appels, de messages texte et des réseaux sociaux a augmenté de 3,1 % par rapport à l'année dernière, indique Bell Canada.

La participation dans les médias sociaux (mots-clics, utilisation de filtres et de cadres, et visionnements de vidéo sur Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube) a atteint 42 688 092 interactions et #BellLetsTalk est le mot-clic le plus populaire sur Twitter au Canada et dans le monde.

Le montant total de l'engagement financier de l'entreprise s'élève donc maintenant à 121 373 806,75 $, la rapprochant de l'objectif de 155 millions de dollars.

Un Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, qui s'élève à deux millions de dollars est également disponible pour des organismes de bienfaisance locaux œuvrant en santé mentale au Canada.

Ce fonds accepte maintenant les demandes de don. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont invités à faire une demande de don pouvant aller jusqu'à 25 000 $.