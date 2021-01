COVID-19 : 4 décès de plus en Chaudière-Appalaches dont 2 dans les Etchemins

Parmi les quatre décès en Chaudière-Appalaches annoncés aujourd'hui par la santé publique, deux étaient résidents des Etchemins.

La première personne se trouvait au CHSLD de Lac-Etchemin et l'autre dans la résidence privée pour aînés l'Arc-en-ciel de Sainte-Justine. Les deux autres morts se sont produites à Saint-Raphaël et Lévis. Ces quatre personnes disparues en raison du coronavirus en Chaudière-Appalaches portent le total à 258.

Par ailleurs, 23 des 43 nouveaux cas positifs à la COVID-19, signalés aujourd'hui sur le territoire administratif, le sont en Beauce.

En Beauce-Sartigan, l'augmentation est de 13 nouveaux cas pour un total depuis le début de la pandémie de 1 995. Il y a 106 cas actifs (0) dans la MRC.

En Nouvelle-Beauce, on compte quatre nouveaux cas. Le total de cas confirmés est de 1 099 et les cas actifs sont à 118 (-2).

La MRC Robert-Cliche inscrit six nouveaux cas pour un cumulatif de 880 et 45 cas actifs (+1).

Dans les Etchemins, trois cas supplémentaires ont été enregistrés. Le bilan en est à 385 cas cumulatifs dans la MRC et 35 cas actifs (0).

Il y a 27 hospitalisations (-4), dont six personnes en soins intensifs (-1).

Le CISSS est toujours en attente de l’arrivage des doses de vaccins pour poursuivre la vaccination qui a été administrée jusqu'ici à 10 841 personnes du territoire.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 421 72

Beauce-Sartigan : 1 995 106

Appalaches : 1 236 49

Nouvelle-Beauce : 1 099 118

Robert-Cliche : 880 45

Bellechasse : 694 46

Lotbinière : 663 17

Montmagny : 392 16

Etchemins : 385 35

L'Islet : 146 3

TOTAL : 10 911 507 (-26) DÉCÈS: 258 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

CHSLD de Lac-Etchemin

Un nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi qu’un

décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que

deux décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 59 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 10 décès

cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq

décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 1 295 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 259 993 personnes infectées. Parmi celles-ci, 235 516 sont rétablies.

Elles font également état de 50 nouveaux décès, pour un total de 9 717. De ces 50 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 35 entre le 22 et le 27 janvier et 6 avant le 22 janvier. Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 47 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 217. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, pour un total actuel de 209.

Les prélèvements réalisés le 27 janvier s'élèvent à 38 410, pour un total de 5 796 593.

Finalement, 3 071 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 236 057. Jusqu'à maintenant, 238 100 doses ont été reçues.