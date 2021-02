Les soeurs Lumineau : deux Françaises immigrées en Chaudière-Appalaches

Voir la galerie de photos

Marielle et Irène Lumineau sont deux soeurs qui ont immigré au Québec il y a 19 et 15 ans. Installées en Chaudière-Appalaches, elles ont écrit le livre Icitte où elles mettent en mots et en couleurs la vie, les sentiments et les étapes d'un expatrié.

Dans cette entrevue avec EnBeauce.com, elles reviennent sur l'élaboration de ce livre, leur vie en Chaudière-Appalaches et ce qu'elles aiment « icitte ».

Par exemple, lorsqu'on leur demande de quoi ces deux soeurs ne pourraient plus se passer du Québec, Irène répond « La bienveillance ambiante me manquerait beaucoup » et Marielle de son côté ajoute que justement la qualité de vie est l'une des raisons pour lesquelles les Français viennent ici.

Découvrez ces deux expatriées dans la vidéo de cet article.