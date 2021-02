COVID-19: les nouveaux cas deux fois plus élevés en Beauce-Etchemin

Si les statistiques de la dernière semaine sur la COVID-19 en Chaudière-Appalaches sont à la baisse, la Beauce-Etchemin demeure le secteur du territoire administratif le plus actif, rappelle le Centre de santé et de services sociaux régional (CISSS).

« Les chiffres à la baisse de la dernière semaine sont encourageants. Toutefois, plusieurs secteurs de notre région ont des indicateurs de palier rouge tandis que d’autres sont très proches de l’orange. Le taux d’hospitalisation chez les personnes de 90 ans et plus a doublé au cours des deux dernières semaines. Nous remarquons également que les nouveaux cas demeurent deux fois plus élevés dans les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins », fait remarquer l'organisme dans un communiqué de presse émis ce matin pour préciser à la population quelles mesures en place seront ajustées dès le 8 février en zone rouge.

Dans la région, le CISSS déplore 24 nouveaux décès au cours de la dernière semaine. Les milieux les plus touchés sont les entreprises, les résidences privées pour aînés et CHSLD ainsi que les écoles et centres de la petite enfance.

« Dans les dernières semaines, les cas de COVID-19 ont diminué dans la région. Cependant, les indicateurs sont encore dans le palier rouge. Je tiens à féliciter la population de Chaudière-Appalaches pour les efforts soutenus et je l’invite à ne pas lâcher, nous sommes sur la bonne voie, ensemble nous finirons par casser cette vague pour retrouver l'espoir » a souligné Dre Liliana Romero, la directrice régionale de santé publique.

Pour Chaudière-Appalaches, les ajustements apportés, comme l'a annoncé le premier ministre François Legault en conférence de presse hier, sont les suivants:

• La réouverture des commerces non prioritaires, incluant ceux de soins personnels et d’esthétiques;

• La réouverture des musées et des bibliothèques;

• La reprise des activités extérieures rassemblant un maximum de quatre personnes (incluant les cours), en respectant la distanciation de deux mètres.

Notons que le couvre-feu entre 20 h et 5 h, l’interdiction de rassemblements dans les domiciles privés et sur les terrains privés et le télétravail obligatoire sont maintenus. Le respect des consignes sanitaires demeure essentiel, rappellent les autorités gouvernementales.