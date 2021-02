Deux conférences pour les 30 ans du Groupe Espérance et Cancer

Pour marquer les 30 ans de sa création, le Groupe Espérance et Cancer organise deux conférences avec la psychologue et auteure, Sylvie Rousseau.

La première montrera la différence entre le stress et l'anxiété ainsi que des stratégies permettant de mieux vivre avec l'anxiété. Elle se tiendra le mercredi le 17 février à 19 h via la plateforme Zoom.

La seconde prendre place le jeudi le 25 février à 9 h 30, toujours via Zoom. Le thème sera sur la résilience et les moyens concrets permettant de mieux composer avec l'adversité.

Les conférences sont gratuites pour les membres 2021 et de 20 $ pour les deux conférences pour les non-membres Les billets et cartes de membre sont en vente au www.esperanceetcancer.org et les inscriptions sont obligatoires afin de recevoir les liens.

Pour informations, veuillez communiquer au 418-227-1607 ou au 418-625-2607.