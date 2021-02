COVID-19 : 41 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches dont 27 en Beauce

C'est encore la Beauce qui compte le plus grand nombre de nouveaux cas positifs à la COVID-19 sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches dans le bilan de la santé publique régionale: 27 sur 41.

Pour la MRC Beauce-Sartigan, l'augmentation est de 21 nouveaux cas pour un total depuis le début de la pandémie de 2 080. Il y a 120 cas actifs, en hausse de 13.

Dans la MRC Robert-Cliche, on compte deux cas de plus, le cumulatif atteignant 937. Le nombre de cas actifs est à 68 (-1).

En Nouvelle-Beauce, quatre nouveaux cas sont rapportés. Le total de cas confirmés est à 1 126 et les cas actifs sont à 57 (-3).

Dans les Etchemins, aucun cas supplémentaire n'a été enregistré. Le total demeure à 402 dans la MRC pour 22 cas actifs (-10).

Les hospitalisations sont à 23 (-2) avec cinq personnes aux soins intensifs (-1).

On rapporte deux nouvelles victimes: une des personnes décédées résidait au CHSLD Paul-Gilbert de Lévis et l’autre personne résidait à la résidence privée pour aînés (RPA) Le Renaissance à Thetford. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 268.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 463 71

Beauce-Sartigan : 2 080 120

Appalaches : 1 267 45

Nouvelle-Beauce : 1 126 57

Robert-Cliche : 937 68

Bellechasse : 700 17

Lotbinière : 667 5

Etchemins : 402 22

Montmagny : 397 8

L'Islet : 147 2

TOTAL : 11 186 415 (-9) DÉCÈS: 268 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Aucun nouveau cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et sept cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 26 cas actifs chez les résidents ainsi que 13 décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que six décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 101 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 267 773 personnes infectées. Parmi celles-ci, 245 339 sont rétablies.

Elles font également état de 33 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 9 973 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. De ces 33 décès, sept sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 29 janvier et le 3 février, six avant le 29 janvier et deux à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 30 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 040. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de sept, pour un total actuel de 168.

Les prélèvements réalisés le 3 février s'élèvent à 31 482, pour un total de 6 018 739. Finalement, 4 140 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 248 673. Jusqu'à maintenant, 256 625 ont été reçues.