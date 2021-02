Rapport aux animaux domestiques : rien n'a changé pour la majorité de nos répondants

Cette semaine, notre sondage se portait sur l'éventuel changement de rapport que l'on peut porter à notre animal domestique en raison de la pandémie et pour 76,1 % de nos répondants, rien n’a changé.

En effet, 38,7 % des personnes ayant participé à ce sondage ont répondu qu'ils avaient toujours adoré leur animal de compagnie, peu importe les circonstances. Ces personnes ont probablement apprécié les quelques repos forcés imposés par le confinement qui leur a permis de passer plus de temps avec « pitou » et « minou ».

A contrario, 37,4 % n'ont pas d'animaux de compagnie et n'en veulent pas. Pour eux rien n’a changé non plus.

Cependant, on remarque aussi que 9,5 % des répondants à ce sondage n'ont pas d'animaux, mais aimeraient en avoir. C'est sur qu'étant donné la vitesse à laquelle les SPAs et centres d'adoptions se sont vidés, il est désormais difficile de trouver une boule de poil à accueillir...

6,3 % des 222 répondants à notre question de la semaine ont changé le regard qu'il portait à leur animal domestique et considère désormais qu'il est très précieux à leurs yeux. Il est vrai qu'en cette période de pandémie où les contacts sociaux sont très réduits, c'est bon pour le moral d'avoir un petit être à qui donner de l'attention ou qui nous force un peu à prendre l'air.

Enfin, 8,1% disent porter le même regard qu'avant à leur animal, tout simplement.