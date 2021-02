Gorky, le chien du Centre multiservices de Beauceville, prend sa retraite

Le chien Gorky du Centre multiservices de Beauceville vient de prendre sa retraite après neuf années de loyaux services auprès des usagers, c'est ce qu'a annoncé le CISSS de Chaudière-Appalaches dans une vidéo publiée aujourd'hui sur sa page Facebook.

« La présence de Gorky amène de grands bénéfices. Il aide à la gestion de crise, à tempérer des émotions difficiles et incite les clients à sortir de leur chambre et briser l'isolement », a expliqué Katherine Bolduc, agente de relations humaines au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Il était une motivation pour les jeunes en réadaptations.

« On lui donne de l'eau, on joue avec lui, on va le promener dehors. Ça m'apaisait de le voir. Donner de l'amour à un chien ça fait du bien », de dire un résident du programme de dépendance.

L'ensemble de l'équipe du CISSS de Chaudière-Appalaches souhaite une belle retraite à Gorky.