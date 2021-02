La Grande bouffe de Crabe offerte en version « pour emporter »

Le club Rotary de Beauceville vient d'annoncer que sa traditionnelle Grande bouffe de Crabe sera présentée le 24 avril en version « pour emporter », une formule bien sûr adoptée en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Par les années passées, cette soirée très prisée se tenait à guichet fermé et permettait au club d’amasser près 20 000$, une somme redistribuée auprès des organismes communautaires et des résidents de la région. La nouvelle approche permettra au club de tenir une activité de financement et ainsi, poursuivre ses œuvres caritatives en cette période difficile.

» Depuis le début de la pandémie, le club a dû cesser toutes ses activités de financement » a expliqué dans un communiqué l'initiateur de cette nouvelle formule, Jean-Pierre Labbé, qui rappelle d’ailleurs que le club Rotary de Beauceville redistribue au bas mot 30 000$ dans la communauté annuellement.

» Plusieurs organismes communautaires de Beauceville et des environs, sans parler des projets pour l’essor économique de notre ville, comptent sur notre appui. C’est pourquoi il était essentiel de se réinventer! », a pour sa part ajouté le coordonnateur de l’événement, Daniel Boudreault.

Les billets, en vente au coût de 125$ chacun, incluent un repas pour deux personnes qui pourra être récupéré au centre culturel de Beauceville le 24 avril entre 13 h et 16 h.

Plusieurs partenaires majeurs ont renouvelé leur appui à l'événement soit la Financière Banque Nationale, le IGA Famille Jinchereau, Gingras Électrique, Auto du Boulevard Kia, les Constructions Résicom 2001 et les entreprises René Bernard r

Pour plus de détails sur cet événement ou pour se procurer un billet, on peut contacter Jean Bolduc ([email protected] — 418-774-0015) ou Denis Mathieu ([email protected] — 418 957-9933).